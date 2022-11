Iran verwerpt VN-resolutie voor internationaal onderzoek naar protesten

Iran heeft de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad tot oprichting van een internationale onderzoekscommissie naar de bloedige repressie van de protesten in Iran, verworpen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een communiqué.

De door Duitsland en IJsland ingediende resolutie is donderdag tijdens een spoedzitting van de Mensenrechtenraad in Genève aangenomen met 25 stemmen voor, 6 tegen en 16 onthoudingen.

Volgens het Iraanse ministerie is er in het land al een nationale onderzoekscommissie opgericht, die bestaat uit juristen en waaraan “onafhankelijke vertegenwoordigers” deelnemen. Het is daarom “onnodig om een nieuw mechanisme om de incidenten van de afgelopen twee maanden in Iran te onderzoeken”. Het ministerie noemt de oprichting van de internationale onderzoekscommissie een “schending van de nationale soevereiniteit” van Iran en zal de commissie daarom niet erkennen.

Volgens het ministerie “hebben de Duitse autoriteiten en de regeringen die zich bij hen hebben aangesloten valse en provocerende beschuldigingen geuit over de schending van de mensenrechten, de vrouwenrechten en de rechten van kinderen in Iran, die Iran heeft ontkend”.

“Deze resolutie is tot stand gekomen onder druk van bepaalde politieke lobby’s en is gebaseerd op valse informatie die door anti-Iraanse media wordt verspreid”, klinkt het nog.