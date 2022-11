Amadou Onana solliciteerde tijdens invalbeurt naar basisplek bij Rode Duivels: “Tielemans of ikzelf? Gelukkig moet ik die keuze niet maken”

Het is een discussie die leeft: moet Amadou Onana niet gewoon titularis zijn tegen Marokko? De verwachting is dat Roberto Martinez Axel Witsel sowieso opstelt, dus dan is het kiezen tussen Onana en Tielemans. Wat de Everton-middenvelder zelf zou beslissen, dat kwamen we niet te weten. “Gelukkig moet ik die keuze niet maken”, lachte hij. “Iedereen kan iets bijbrengen, ook ik. Bij mij is het power, drive en fysieke kwaliteiten. Ik voel dat de coach vertrouwen in mij heeft.”

Onana vindt dat hij complementair is met Witsel. “Hij heeft veel ervaring, dat maakt het me makkelijker. Bovendien is hij iets verdedigender ingesteld, waardoor ik een soort box-to-box kan zijn. Dat ligt me wel.”

Witsel vergeleek Onana reeds met Marouane Fellaini, maar dan met “betere voeten”. Onana lachte: “Dat durf ik niet te zeggen. Marouane is heel belangrijk geweest voor de nationale ploeg. Dat men zegt dat ik op hem lijk, beschouw ik als een compliment, maar ik wil de best mogelijke Amadou zijn. Ik kan nog veel leren. In de Premier League ben ik wel al veel stappen vooruit gezet. Het gaat allemaal sneller, de intensiteit is nog hoger.”

Zus Mélissa

Op de familiedag krijgt Onana het bezoek van zijn zus Mélissa, die een cruciale rol in zijn carrière speelt. Zonder haar inspanningen – toen Onana op een zijspoor zat bij de jeugd van Zulte Waregem versierde zij met zelfgemaakte video’s een test in Duitsland – was hij misschien nooit prof geworden. “Ik zal haar altijd dankbaar blijven. Onze relatie is prachtig.”