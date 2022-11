Dat ze eigen regering ‘matrakkeert’, verbaast niemand nog. Maar nu lijkt Marghem toch stap te ver gegaan

Een van de slechtste ministers in de regering-Michel, nu een van de grootste kwelduivels van de regering-De Croo. Ex-minister en nu MR-Kamermid Marie-Christine Marghem is op zijn zachtst gezegd een opvallend figuur in de Wetstraat. Verguisd door velen en zelfs door een deel van de eigen partij, maar de Doornikse blijft als een leeuwin vechten voor haar idealen. Al kunnen die op tijd en stond wel eens veranderen.