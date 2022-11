Beslist familie Vanwelkenhuysen de voetbaltopper tussen Bree-Beek en Zepperen-Brustem?

Blijft Zepperen-Brustem ook na de topper tegen Bree-Beek ongeslagen? Want dat is de leider van eerste provinciale eigenlijk wel, ook al staat er één verliesmatch achter zijn naam. Die kwam er immers door een uitspraak van de bond, die de 2-2 bij Torpedo omzette in een forfaitnederlaag. “Ik ga de nul houden en Dylan scoort minstens één keer”, lacht doelman Yanno Vanwelkenhuysen richting achterneef en spits Dylan.