GEMEENTERAAD. Ondanks eerdere berichten: Hoeseltse spoorwegen blijven nog jaren open

Hoeselt

Spooroverwegen: Alt-Hoeselaar Julien Swennen gebruikte als eerste burger het recht om de raad een vraag te stellen. “In 2020 werd aangekondigd dat alle Hoeseltse overwegen zouden sluiten met twee overbruggingen in de Stationsstraat en de Molenstraat waar ik woon. Op een ruw plan van de NMBS zag ik dat mijn huis verdwijnt voor de bouw van een brug. Ik vraag de overweg aan de Molenstraat gewoon af te sluiten. De inwoners aan de Rijkhovense kant zegden me zelf geen band te hebben met Alt-Hoeselt. De overweg sluiten heeft drie voordelen: het is veel goedkoper dan een brug, een aangrenzend natuurgebied blijft ongerept en een sluipweg naar Tongeren wordt afgesloten.” Volgens schepen van Mobiliteit Bert Vertessen (N-VA) “blijven exacte plannen uit omdat de NMBS er géén budget voor heeft in 2022 én 2023. Ten vroegste 2024 herstart het overleg met Hoeselt. Na de spoorwerken in Diepenbeek, volgt Bilzen, dan Tongeren en dan pas Hoeselt. Omdat alles zo lang aansleept, hebben we wel geëist dat de spoorwegen open blijven.”

Sportparkadvocaat: Schepen Johan Schoefs (N-VA) presenteerde een verbeterde aanbesteding voor de bouw van het sportpark nabij het kruispunt Oude Nederbaan-Industrielaan. Serge Voncken (Best Groen) schampte: “De oppositie had u in augustus verwittigd dat de aanbesteding onvolledig was. De opmaak van de aanbesteding wordt uitbesteed aan een advocatenbureau en die gaan zelfs helpen overheidssubsidies aan te vragen. Dat kan de gemeente niet alleen?” Raadslid Fons Capiot (Wij Hoeselt) had nagerekend dat voor het sportpark al “70.000 euro facturen betaald zijn aan advocatenbureaus. En er komt nog bij, want hun werk is niet af. Intussen stijgt de kost voor het sportpark van 2,5 naar 3,2 miljoen euro”. Groen en Wij Hoeselt kapittelden nog dat het aantal aan te leggen voetbalvelden van drie naar twee verminderde. “Veel te weinig, zeker als de 14 jeugdploegen die nu in Schalkhoven spelen daar weg moeten.” “Het is allemaal doorgesproken met de voetbalclubs en het zijn twee kunstgrasvelden. Die kunnen meer gebruikt worden”, stelde schepen Schoefs.