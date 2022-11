Statement: Belgian Cats dragen One Love T-shirt (en krijgen staande ovatie)

Op het WK voetbal in Qatar is het moeilijk om een regenboogitems te tonen of met polititieke boodschappen uit te pakken. Geen boodschap is immers zo veelbesproken als die van de “One Love”-campagne de voorbije dagen. De FIFA verbood alle aanvoerders om de kapiteinsarmband te dragen tijdens het WK. Het symbool pro de rechten van de LGBT+-gemeenschap is niet welkom op het veld. Onder meer de Rode Duivels volgden met tegenzin en de organisatie weert ook steeds supporters met regenboogitems of politieke boodschappen. De Belgian Cats pikten de boodschap op en maakten tevens een duidelijke statement. Naast de FIBA vlag en de twee nationale van België en Noord-Macedonië hing de Regenboogvlag hoog in de Leuvense Sportoase.

Na de belangrijke winst tegen Noord-Macedonië verzamelden de Cats in het midden van het parket voor hun traditionele begroeting naar hun vele fans. Alle vijftien Belgian Cats trokken voor die gelegenheid een #One Love T-shirt aan. Ze kregen van hun fans een staande ovatie. Het statement van de Belgian Cats, nummer 7 van de wereld, gingen viraal en de boodschap werd dus internationaal opgepikt.

Sportoase in minder dan 48 uur uitverkocht

Zondag werken de Belgian Cats in de Leuvense Sportoase opnieuw een EK-kwalificatiewedstrijd en tegen Bosnië en Herzegovina af. Mits een nieuwe zege komt groepswinst en rechtstreekse kwalificatie voor het EK in 2023 (Israël/Tel Aviv-Slovenië/Ljublijana) echt in het vizier. In minder dan 48 uur waren alle drieduizend plaatsen in de Leuvense Sportoase tevens verkocht. Dat de Belgian Cats in eigen land razend populair blijven is dus duidelijk.

De Cats willen zich met een vierde opeenvolgende EK plaatsen voor een tweede Olympische Spelen (Parijs 2024). Op het EK van 2023 moeten ze dan bij de eerste zes eindigen om gekwalificeerd te zijn voor het Olympisch kwalificatie-toernooi (februari 2024). “Eerst zondag Bosnië en Herzegovina. We bekijken het stap voor stap,” knipoogde Emma Meesseman, al jaren een voorvechster van Equality.