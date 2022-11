Dominic Sabbadini: “Alles is al lang bijgelegd met papa.” — © TP

Hij zou in de voetsporen treden van vader en ex-prof Marino, maar door omstandigheden nam de loopbaan van Dominic Sabbadini (24) een heel andere wending. “Mijn vader had het heel moeilijk met mijn keuze, we hebben zelfs een tijdje niet met mekaar gesproken, maar ik wilde enkel nog voor het plezier voetballen”, zegt de sterkhouder van Lanaken VV.