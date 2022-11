Thunberg en 600 jongeren vechten “ontoereikende Zweedse klimaataanpak” aan bij rechtbank

© VIA REUTERS

In Zweden hebben meer dan 600 jongeren, onder wie klimaatactiviste Greta Thunberg, een rechtszaak aangespannen tegen de Zweedse regering. Aanleiding is “hun ontoereikende aanpak van de klimaatproblematiek”, klinkt het vrijdag.

De klacht, die symbolisch werd overhandigd tijdens een demonstratie in hoofdstad Stockholm, is “gezien de omvang” een primeur in Zweden, benadrukt Ida Edling, lid van het Aurora-comité dat de klacht indiende. De voorbereidingen lopen al twee jaar, maar de klacht is nu pas ingediend, op een moment dat de nieuwe rechtse regering onder vuur ligt door haar gebrek aan klimaatambities.

“Als we winnen, komt er een uitspraak dat de Zweedse staat verplicht is zijn deel te doen in het kader van de wereldwijde maatregelen die nodig zijn om de doelstelling van 1,5 graad te handhaven”, aldus Edling.

Hoewel het initiatief een primeur is in Zweden, werd het land in 2020 al, samen met 32 andere landen, voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gedaagd door zes jonge Portugezen, ook om het gebrek aan klimaatmaatregelen aan te kaarten.

In Frankrijk bracht een soortgelijke zaak, ‘l’Affaire du siècle’, meer dan twee miljoen burgers op de been die het falen van de staat in de strijd tegen de opwarming van de aarde wilden laten erkennen.