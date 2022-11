Lockdown van start in Zhenghou, waar iPhone-fabriek staat

© Corbis via Getty Images

In de Chinese stad Zhengzhou, waar ‘s werelds grootste iPhone-fabriek staat, is vrijdag een lockdown van zes miljoen mensen van start gegaan na de gewelddadige botsingen tussen arbeiders van de fabriek en de politie. Die waren boos vanwege onbetaalde lonen.

Begin deze week braken er protesten uit naar aanleiding van de zwar covid regels en het feit dat lonen niet uitbetaald werden — © via REUTERS

De autoriteiten hebben de inwoners van acht districten van Zhengzhou, in de centrale provincie Henan, bevolen het gebied de komende vijf dagen niet te verlaten. Rond woongebouwen die als risicovol worden beschouwd, zijn barricades opgeworpen en in de straten zijn controlepunten ingericht.

In de stad met 12,6 miljoen inwoners is slechts een klein aantal gevallen van COVID-19 gemeld, maar China kent een zero-COVID-beleid.

De lockdown volgt op gewelddadige protesten van honderden arbeiders deze week in de Foxconn-fabriek aan de rand van de stad, waar meer dan 200.000 mensen werken en die de bijnaam “iPhone city” draagt omdat het ‘s werelds grootste fabriek voor Apple-telefoons is.

Nieuwe beelden van de protesten werden vrijdag gedeeld op sociale netwerken. Ze tonen een menigte die door een straat in het oosten van de stad marcheert, sommigen met borden.

Veel ontevreden werknemers verlieten donderdag de fabriek, die sinds oktober is gesloten vanwege een uitbraak van coronagevallen. Eigenaar Foxconn bevestigde aan het agentschap Bloomberg dat het werknemers die willen vertrekken, een premie biedt van 10.000 yuan (ruim 1.300 euro). Dat is voor de meesten meer dan een maandloon. Met het geld kunnen de vertrekkers, die vaak van elders in China afkomstig zijn, de reis naar huis betalen, klinkt het. Meer dan 20.000 werknemers zouden op dat aanbod ingegaan zijn.