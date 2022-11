Alarmfase rood in Kenia: atletiekgrootheid hoopt algemene schorsing te vermijden na resem dopinggevallen

Kenia kreunt onder de dopingproblemen. Maar liefst 55 topatleten van het Afrikaanse land zitten momenteel een schorsing uit in de atletiek. De situatie is zo ernstig dat de internationale atletiekunie volgende week in Rome de kwestie zal bespreken en uitsluiting voor Kenia dreigt. Ondertussen probeert de Keniaanse regering een algemene schorsing te vermijden.

Het is alarmfase rood op het Keniaanse ministerie van sport dezer dagen. Kabinetschef Ababu Namwamba schreef deze week een brief naar Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekfederatie, om hem te overtuigen dat zijn land er alles aan doet om strenge maatregelen te treffen tegen dopingzondaars. “We kunnen het niet veroorloven dat ons land geschorst wordt door de daden van een aantal hebzuchtige en onethische individuen”, schreef Namwamba, die ondertussen op Twitter fijntjes pronkt met een gezellige lunch met FIFA-baas Gianni Infantino op het WK in Qatar.

Een aantal onethische individuen… dat is zacht uitgedrukt. Kenia telt momenteel 55 geschorste atleten. Enkel Rusland (102) en India (61) doen het slechter. Het land kreeg daardoor het label “Categorie A” mee, dat staat voor het hoogste risico op dopingmisbruik en tegelijk succes op internationale kampioenschappen. Dat betekent dat atleten uit dat land minstens drie dopingtests moeten ondergaan in de tien maanden voorafgaand aan een grote competitie. Ook Bahrein, Wit-Rusland, Ethiopië, Marokko, Oekraïne en Nigeria zitten in de A-categorie.

Pas sinds 2018 heeft Kenia, hét land der langeafstandslopers, een nationaal dopinglab. Dit jaar alleen al liepen 23 atleten tegen de lamp. De bekendste Keniaan die dit jaar werd geschorst, is Lawrence Cherono, die in 2019 de marathons van Boston en Chicago won en een van de snelsten aller tijden is. Hij stond deze zomer nog klaar om Bashir Abdi het leven zuur te maken op de WK-marathon in Eugene, toen zijn positieve test bekend werd en hij als een dief in de nacht vertrok. Met ook Diana Chemtai Kipyokei - vorig jaar winnares op de marathon van Boston - en Philemon Kacheran Lokedi - één van de hazen van wereldrecordhouder Eliud Kipchoge - werden ook andere grote namen betrapt op verboden spul.

© REUTERS

Volgens de Keniaanse antidoping-autoriteiten is de grote toename aan positieve controles het gevolg van de coronapandemie. “Veel Keniaanse atleten komen uit arme milieus en zijn afhankelijk van hun sport om in hun levensonderhoud en dat van hun grote families te voorzien. Toen de wedstrijden na de opheffing van de coronabeperkingen eindelijk werden hervat, was de concurrentie groot. Dit gaf een groot aantal atleten de prikkel om naar doping te grijpen en zo hun winstkansen te vergroten.”

Voor de Internationale Atletiekfederatie is het stilaan genoeg geweest. Zij debatteren volgende week in Rome over de kwestie, zware sancties liggen op tafel. Een algemene schorsing zou een ramp betekenen voor Kenia, dat 34 van zijn 35 olympische medailles behaalde in de atletiek. “We hebben een illustere geschiedenis opgebouwd in de atletiek en we willen onze reputatie niet kwijtspelen door de hebzucht van enkele daders. We zullen alle acties ondersteunen die tot doel hebben om alle systemen die doping in de sport in stand houden te ontmantelen. We roepen World Athletics en andere partijen op om strafmaatregelen, zoals een verbod, achterwege te laten en de veelzijdige inspanningen van de Keniaanse gemeenschap te beschouwen als een positief teken en bijdrage aan een dopingvrije omgeving in Kenia’, aldus Paul Tergat, voorzitter van het Keniaans olympisch comité en ex-wereldrecordhouder