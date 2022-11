Kevin De Bruyne doet tijdens persconferentie aan zelfreflectie: “Ik moet leren om mijn reactie op een betere manier te tonen”

De aanwezige pers kreeg tijdens de dagelijkse persconferentie de kans om met Kevin De Bruyne (31) te babbelen. De strateeg van de Rode Duivels kwam nog eens terug op zijn bij momenten temperamentvol karakter. “Ik weet dat ik anders zou moeten reageren. Dat is een werkpunt.”

Het verbaal akkefietje met Toby Alderweireld tijdens de match tegen Canada bleef een gespreksonderwerp. De Bruyne ging het niet uit de weg. “Bij de nationale ploeg kan ik niet spelen zoals ik bij City speel”, klonk het. “City is een ploeg die al zeven jaar samen speelt, spelers worden gekocht volgens een bepaalde filosofie. Bij de nationale ploeg moet je je aanpassen aan de spelers die je hebt. Frustreert dat mij? Ja, maar ik zou het minder moeten tonen. Maar ik streef perfectie na.”

De Bruyne volgt momenteel een trainerscursus. Hoe zou de trainer Kevin De Bruyne omgaan met de speler Kevin De Bruyne? “Da’s iets waar ik nog niet over nagedacht heb”, klonk het. “Ik weet van mezelf dat mijn reacties soms niet goed zijn. Ik zou mezelf meer moeten intomen.”

De Oost-Vlaming wil aan zichzelf werken. “Ik zoek ook naar momenten om rust te vinden, bij mijn entourage, bij mijn familie”, zei De Bruyne. “Ik heb over mezelf nagedacht. Hoe ga ik er beter mee om als speler? Maar iedereen weet dat het een manier is om de ploeg beter te laten spelen. Het gaat dan niet om mij maar om de ploeg. Maar ik moet als persoon leren om mijn reactie op een betere manier te tonen. Dat is een werkpunt voor mij als mens.”