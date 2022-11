GEMEENTERAAD. Blokken en paaltjes aan Nevenplein in Kaulille verdwijnen: “Ze hebben niet het beoogde effect”

Bocholt

Proefopstelling: De tijdelijke herinrichting in de omgeving van het Nevenplein in Kaulille wordt niet behouden. “De buurt drong aan om deze proefopstelling te verwijderen en terug te keren naar de situatie van voor de proefopstelling. De betonblokken en paaltjes hebben niet het effect dat werd beoogd en worden weggehaald”, antwoordde schepen Vanmierlo op de vraag van raadslid Mia Croonen. Intern wordt bekeken hoe men het sluipverkeer kan verminderen en de verkeersafwikkeling in en rond het gemeenschapscentrum De Kroon alsnog veiliger kan maken.

Klimaatplan: Tegen 2030 wil Bocholt een 200-tal elektrische laadpalen in gebruik nemen. Ondertussen worden De Priool en het gemeentehuis energiezuinig gemaakt en plaatst men zonnepanelen op openbare gebouwen. De gezamenlijke oppositie vraagt een stand van zaken en concretere maatregelen. Schepen Vanmierlo (Samen) belooft informatie te delen: “Voor de eerste 22 elektrische laadpalen is er al een locatie bepaald in de vijf verschillende dorpskernen.”

Trage wegen: Raadslid Toon Geusens (BB) blijft op zijn honger zitten in verband met het dossier ‘Trage Wegen’. “Is de ontwerpfase al afgerond? Misschien kan ik uw diensten helpen met inlezen van het dossier”, reageerde Geusens eerder laconiek. Schepen Schelmans (N-VA) geeft toe dat er voorlopig weinig beweging zit in het ‘Trage Wegen’-dossier. De schepen herhaalt dat zijn diensten er mee bezig zijn.

Sloerodoe: Het jeugdverblijfcentrum aan Goolderheide investeert 850.000 euro in de vergroening en vernieuwing van de infrastructuur. De gemeente ondersteunt dit initiatief met een renteloze lening van 200.000 euro. “Met een verlenging van 6 maanden tot midden 2023 kan Sloerodoe vanaf midden 2023 de aanvragen voor de uitbetaling in schijven en gespreid laten gebeuren”, zegt schepen Jan Verjans (Via).