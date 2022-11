EU-parlementariërs die tegen Russische resolutie stemden treffen bloederige Poetin-posters op hun deuren aan

Na de website van het Europees Parlement is het aan de beurt van de kantoren van de Parlementsleden aangevallen, blijkt uit beelden op Twitter. De aanvallen komen er na de goedkeuring van een resolutie waarin Rusland als “staatssponsor van terrorisme” gebrandmerkt werd.

Beata Plomecka, een Poolse journalist, deelde foto’s van posters op Twitter die vannacht op de kantoordeuren van 54 leden van het Europees Parlement, die tegen de resolutie stemden, werden geplakt. Op die posters is de Russische president Vladimir Poetin te zien met een bloederige handafdruk op zijn gezicht. “Met mijn stem steun ik een terrorist”, staat er op de poster te lezen.

“Deze posters zijn vannacht op de kantoordeuren van 54 leden van het Europees Parlement geplakt. Zij stemden gisteren tegen de goedkeuring van een resolutie die Rusland als een staatssponsor van terrorisme erkent”, schrijft Plomecka in haar tweet.

Woensdag werd de website van het Europees Parlement ook al het slachtoffer van een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder nadat de site al de hele namiddag moeilijk bereikbaar was gebleken. Die aanval werd later opgeëist voor een pro-Kremlingroep die tegen de resolutie is.