GEMEENTERAAD. Blotevoetenpad blijft met 106.000 bezoekers dé Zutendaalse publiekstrekker

ZUTENDAAL

Lieteberg: Met 106.000 betalende bezoekers blijft het Blotevoetenpad de grootste publiekstrekker in het bezoekerscentrum Lieteberg. Dat maakte schepen Dirk Smits bekend tijdens de voorstelling van de begrotingscijfers.

In die tabellen valt vooral een fikse stijging op. En dat is volgens Smits (ZVP) niet meteen verrassend. “Alleen al voor de energiekosten hebben we in deze begroting een verdrievoudiging voorzien”, zegt Smits. “Dat heeft ook weer gevolgen voor de prijzen in het cafetaria van de Lietenberg.” Die gaan, volgens Smits, met tien procent omhoog. De schepen wees erop dat het Blotevoetenpad op internationaal vlak als zeer goed gequoteerd wordt, ook op het vlak van tarieven. “Een gezin van vier met twee volwassenen en twee kinderen betaalt 25 euro voor een leuke namiddag. Dat lijkt me toch heel schappelijk.” Raadslid Veerle Remans (cd&v) vroeg hoe het zit met een bijkomende toeristische antenne in Zutendaal. Ze wees erop dat de meerderheid het eerder als een zinvol voorstel zag. Toch gaf Smits te kennen dat de gemeente niet meteen op zoek is naar een extra toeristisch punt. Remans, in het dagelijks leven lerares wiskunde, wees Smits er dan weer op dat rekenen niet zijn grootse kwaliteit is. “De prijzen in de kantine van de Lieteberg gaan niet met tien maar met twintig procent omhoog”, klonk het met licht leedvermaak.

Sellerveldstraat: Er komt een studie naar het aanpassen van de fietsroute in de Sellerveldstraat. Die zou de veiligheid van de fietsers moeten verbeteren. Daarvoor zou een nieuw fietspad moeten aangelegd worden op de grens van Genk en Zutendaal. Beide gemeenten delen de onderzoekskosten (15.000 euro) en de eventuele aanlegkosten (217.000 euro). Daarbij kunnen ze rekenen op dertig procent overheidssubsidies.

Kampvergunning: De reglementering voor de kampvergunningen wordt aangepast in functie van het beschermen van nabijgelegen bossen. Zo mogen voortaan motoren alleen nog de aangelegde weg tot het kamp gebruiken.