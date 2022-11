Kinderen lezen aan elkaar voor in BS de Berk

Voorlezen heeft altijd een centrale plaats in basisschool de Berk. Tijdens de voorleesweek wordt er nog meer aandacht aan besteed. Zo lazen heel wat ouders en grootouders verhaaltjes voor, maar ook de leerlingen zelf.

Zo konden de kinderen aan de hand van de kaft een verhaal kiezen. Op die manier maakten ze kennis met een andere leerkracht en een nieuw boek. In de kleuterklas waren er ouders en grootouders die het voorleeskwartier voor hun rekening namen. Ook de leerlingen van het zesde leerjaar bereidden een verhaal voor. Het was voor hen heel spannen om voor te lezen aan de andere kinderen. Het centrale thema van de voorleesweek is 'lezen met je oren'. Aan dit thema werd een wedstrijd gekoppeld. De kinderen konden een boek winnen door te raden wie de verhaaltjes voorlas op de Facebookpagina. Maandag wordt de winnaar bekendgemaakt.