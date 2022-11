Kleuters De Boomhut laten hun klasjes zien aan oma's en opa's

Het was een spannende woensdag. Wat zouden de grootouders vinden van de dansjes die de kleuters voorbereid hadden? Maar er werd enthousiast meegedaan door jong als oud. De ouderraad stond paraat om iedereen te voorzien van een iets lekkers. Na het feestelijke gebeuren mocht elke kleuter zijn of haar klasje laten zien aan hun oma's en opa's. Op zo'n moment ontstaan er mooie verhalen over hoe een klas of school er vroeger uitzag en wat er nu allemaal in de klas aanwezig is. De grootouders werden verrast met een zelfgemaakt cadeautje.