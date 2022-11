GEMEENTERAAD. Oppositie in Pelt trekt aan alarmbel: “Buurt ongerust over extra padelpleinen in De Roosen”

Pelt

Grondaankopen: Nadat de gemeente in juni al een perceel van ruim 1 hectare aankocht aan Lommelsakker naast de Neerpeltse Watersportclub, wordt nu de kans gegrepen om ook het aansluitende perceel aan te kopen voor 330.000 euro. “Op die manier krijgen we een mooi geheel van meer dan 2 hectare voor recreatieve doeleinden”, zegt schepen voor Recreatie Leen Gielen (cd&v). Oppositieraadslid Katrijn Conjaerts (Groen) reageerde fel: “Ik snap het nut en timing van deze aankoop niet. Het vorige ook te dure perceel kochten we voor de ontsluiting van de NWC, maar dat argument gaat nu niet op. Er is geen enkele haast om deze dure KMO-gronden aan te kopen zonder concreet plan. Vandaag zijn er wel dringender uitgaven.” Gielen verdedigde de aankoop en verwees naar de groeiende watersportclub. “Daarnaast zijn er heel wat recreatieve verenigingen in Pelt die hun vragen nog niet zien ingevuld, en de ligging van deze gronden, goed ontsloten aan het kanaal, zijn hiervoor perfect.” Oppositieraadslid Frank Suetens (N-VA) had gehoord dat de hockeyclub naar die zone zou verhuizen. “Er zijn geen aanwijzingen in die zin”, stelde Gielen. Oppositieraadslid Linda Vissers noemde de grondaankoop een kans die gemeente moet grijpen.

Jeugdlokalen: In het kader van het masterplan Holheide wordt de oude voetbalkantine van De Es gerenoveerd tot een multifunctioneel jeugldokaal voor de Chiro van Holheide, waar dus ook andere verenigingen gebruik van kunnen maken. “Er worden twee buitenbergingen voorzien. Er wordt ook een afdak aangebracht om buitenactiviteiten overdekt te laten doorgaan”, schetste jeugdschepen Katrien Kenis (cd&v). De totaal geraamde kostprijs bedraagt afgerond 389.000 euro.

Padelpleinen: Oppositieraadslid Linda Vissers (Lijst Vissers) kaartte de ongerustheid van de buurt in De Roosen aan over de komst van extra padelpleinen in het aanpalende sportpark. “In april had ik hier het gerucht al gemeld dat er extra padelpleinen zouden komen. Dat werd toen afgedaan als roddel, maar nu hebben buurtbewoners vernomen dat er wel degelijk twee bijkomen. Indien dit klopt, is de vraag om alsnog een geluidsmuur te plaatsen.” Sportschepen Leen Gielen (cd&v) bevestigde: “In april was het inderdaad nog roddel, nu is het concreet. De twee pleinen zouden ingeplant worden achter de bestaande padelpleinen op de huidige kindertennispleintjes tegen trainingsveld van Esperanza. We kennen de bezorgdheden van de buurman. Met de club bekijken we wat een oplossing kan zijn.”