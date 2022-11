LIVE. Duivels met de schrik vrij: VAR keurt openingsdoelpunt van Marokko af

Verwarring tijdens de openingsminuten van de WK-match tussen België en Marokko. De Marokkaanse eerste doelman Bono stond nog wel op het veld tijdens het zingen van de volksliederen, maar werd net voor de ploegfoto en de aftrap nog vervangen door reservekeeper Munir. De wissel gebeurde zo onopvallend dat commentator Filip Joos in het openingskwartier niet besefte dat hij had plaatsgevonden. Wat er plots aan de hand was met Bono is nog niet geweten.