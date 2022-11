Wim Hayen (tweede van rechts) met zijn staf en spelers: “Ik breng structuur in het hele verhaal.” — © Serge Minten

Sporting Hasselt staat ook na twaalf speeldagen aan de leiding in 2B. Eén van de redenen van die verrassende koppositie is coach Wim Hayen (43). Daarom deze inkijk in de ‘methode-Hayen’ aan de hand van vier basisprincipes.