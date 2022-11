Ooit bedreigd met een geweer en ‘de duif’ als bijnaam: maak kennis met Richarlison, de eerste Braziliaanse held op dit WK

Niet superster Neymar, maar Richarlison was tijdens de eerste WK-match van Brazilië de grote held. De spits van Tottenham zat aanvankelijk totaal niet in de match, maar besliste de wedstrijd tegen Servië uiteindelijk toch met twee doelpunten. Zijn tweede goal - een fenomenale halve omhaal - is nu al een kanshebber voor doelpunt van het toernooi. Wie is die ‘nieuwe’ Braziliaanse topspits, die toch al 25 jaar oud is? Vijf dingen die u moet weten over ‘O Pombo’.