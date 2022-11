Spaans bondscoach is formeel: “Seks voor de match kan, zolang het geen orgie wordt”

Wat heeft Spanje toch een geweldige bondscoach! In zijn vrije tijd ontspant Luis Enrique zich door… naar veldritten te kijken. En seks voor een belangrijke voetbalmatch moet kunnen, zei Enrique in een livestream met Spaanse voetbalfans.

Voor alle duidelijkheid: de vraag kwam niet van een geaccrediteerd journalist, wel van een Spaanse fan tijdens een livestream via Twitch. Luis Enrique had de Spaanse fans beloofd om meermaals live te gaan zolang Spanje zich op het WK bevond.

Eén van de vragen ging dus over seks voor een belangrijke wedstrijd. “Het stoort me niet als spelers seks hebben de nacht voor een wedstrijd zolang het geen orgie is”, aldus de Spaanse bondscoach die zijn team in de openingsmatch met ruime zeven-nul zag winnen van Costa Rica. “Het zou belachelijk zijn om het te verbieden. Ik maak er mij ook geen zorgen om. Als ze ‘het’ doen, dan is dat omdat ze er nood aan hebben. Maar ik herhaal: ze moeten hun gezond verstand gebruiken. Toen ik zelf nog voetballer was en ik sliep thuis de avond voor een match, dan deden mijn vrouw en ik wat we moesten doen.”

Pikant (sic) detail: Sira Martinez, de dochter van Luis Enrique heeft een relatie met Ferran Torres, aanvaller van La Roja en Manchester City en tegen Costa Rica nog goed voor twee doelpunten.