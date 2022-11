Volle kerk neemt afscheid van meisjes die gedood werden door vader: “Onwezenlijk verdriet”

In de kerk van Ruddervoorde wordt vrijdagochtend afscheid genomen van Maud (8) en Ona (5), de twee vermoorde kindjes uit Waardamme. Heel veel mensen kwamen de uitvaart bijwonen, de kerk liep vol. Iets voor tien uur werden twee wagens voor de kerk gereden, met daarin de twee kistjes, die elk met de namen van de meisjes op de kerk werden binnengedragen. De priester nam bij aanvang het woord en sprak over een “onwezenlijk verdriet”, met veel vragen en geen antwoorden. “Maar we zijn ook dankbaar dat we deze meisjes mochten kennen.”, klonk het.