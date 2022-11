André Malherbe overleden, legendarische Belgische motorcrosser die verlamd raakte op zijn hoogtepunt: “Ik koester rancune noch nostalgie”

Voormalig motorcrosser André Malherbe, die zich in 1980, 1981 en 1984 tot wereldkampioen 500cc kroonde, is op 66-jarige leeftijd overleden nadat hij drie weken geleden in het ziekenhuis werd opgenomen. Op 6 januari 1988 crashte de toen 31-jarige André Malherbe met zijn motor ­tijdens de Dakar-rally. Sinds dat fatale moment kon hij, verlamd vanaf de nek, alleen nog zijn hoofd bewegen. “En toch geniet ik van elke dag”, vertelde hij enkele jaren geleden in een uitgebreid interview.