Voor het eerst opent de Waalse speelgoedketen Smartoy nu ook twee vestigingen in Vlaanderen. In Shopping 1 kom daar één van. — © Chris Nelis

GENK

Smartoys, een Waalse keten van speelgoedwinkels, opent nu voor het eerst ook vestigingen in Vlaanderen. Zo komt er eentje in Antwerpen en vrijdag eentje in Shopping 1 in Genk. Vooral videogames, gezelschapsspelletjes en gadgets zijn er te verkrijgen.