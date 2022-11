Geladikapel biedt al 150 jaar troost in Schakkebroek

Herk-de-Stad

De Geladikapel in Schakkebroek (Herk-de-Stad) bestaat precies 150 jaar. De iconische kapel, die nog steeds druk bezocht wordt, is nog in handen van nazaten van de stichters.

“De kapel werd in 1872 gebouwd door Philomene Schats en haar echtgenoot Wilhelmus Geladi”, vertelt Etienne Bessemans. “Ze werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Troost, maar in de volksmond is ze gekend als de Geladikapel. Boer Geladi liet de kapel bouwen als bescherming tegen de pest. Later werden er vele andere beelden in de kapel geplaatst, onder meer van het Heilig Paterke van Hasselt en van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In totaal telt de kapel nu een 20-tal beelden. Vandaar dat men er met allerlei intenties langskwam. De kapel is erg in trek bij jonge moeders die er tegen het bedwateren van hun kinderen een gebed kwamen doen.” Na het overlijden van boer Geladi kwam de kapel in handen van zijn dochter Cecilia en haar echtgenoot Libert Bessemans. (lw)