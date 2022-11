Oudsbergen

“Nee, het is niet gevaarlijk in de bossen”, zegt Sil Janssen na de recente meldingen van aanvallen door everzwijnen. “Het is pas als het everzwijn zich in het nauw gedreven voelt, dat hij zich omdraait en ten aanval trekt. Dat en loslopende honden, dat is ook levensgevaarlijk. “