Dronebeelden tonen hoe ontsnapte gevangene wegvlucht over daken tijdens klopjacht door politie

De man die vorige week uit het detentiehuis in Kortrijk ontsnapte, kon woensdag dankzij drones van de politiezone Riho weer opgepakt worden in de Iepersestraat in Roeselare. “De drones gebruiken we regelmatig. Zonder dat handig middel zouden we die persoon veel moeilijker opgepakt kunnen hebben.”

Een 33-jarige man, die een straf uitzat voor drugsfeiten, ontsnapte vorige week uit het detentiehuis in Kortrijk. Daar bereidde hij zijn leven na de gevangenis voor. Na een uitgebreid onderzoek kwam de politie deze week te weten dat de ontsnapte man in Roeselare verbleef. De man stond gekend bij de politie, waardoor beslist werd om ook het droneteam in te schakelen. “Dat doen we regelmatig bij allerhande feiten. We zetten er alsmaar meer op in. Zo werden er drones ingezet bij bijvoorbeeld branden, ongevallen of wanneer we iemand opsporen zoals nu”, zegt Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone Riho.

De drone bleek het ideale hulpmiddel te zijn voor de toegesnelde agenten. Toen de 33-jarige man de drone opmerkte, zette hij het op een lopen. “Maar we konden hem perfect volgen vanuit de lucht, de drone stuurde onze ploegen perfect aan”, zegt Vyncke. De vluchtende man kon daardoor snel ingerekend worden. “Zonder die drone zou het negen op de tien toch een pak moeilijker geweest zijn.”

Terwijl de politiezone Riho zelf over een drone beschikt, ging de zone ook een samenwerking aan met de zones Vlas, Westkust en Polder. “Zelf beschikken we over een kleine drone die minder weerbestendig is. De drone die door de vier zones wordt gebruikt is groter en kan ook ingezet worden bij slechter weer.” De team van Riho telt momenteel drie dronepiloten, maar dat worden er binnenkort vijf.