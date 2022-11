LIVE WK. Plaatst Engeland zich voor 1/8ste finale met zege tegen VS?

19u15

1/6 voor The Three Lions

Engeland kwam op een WK al twee keer oog in oog te staan met de Verenigde Staten. In 1950 won de VS met het kleinste verschil, het werd 1-0. In 2010 stonden de twee wederom tegenover elkaar. Deze keer wisten de Engelsen een punt te pakken na een 1-1-gelijkspel. Doelpunten kwamen er toen via absolute legendes, namelijk Gerrard (ENG) en Dempsey (VS). Deze keer zijn de rollen iets anders verdeeld. Engeland is de favoriet na de 6-2-winst tegen Iran. De VS speelde 1-1 gelijk tegen Wales.