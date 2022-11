Vliegtaks bracht op zeven maanden tijd 11,6 miljoen euro op

In de eerste zeven maanden nadat ze werd ingevoerd, heeft de vliegtaks de Belgische schatkist 11,6 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën, bericht De Standaard. Maar met 11,6 miljoen euro in zeven maanden is nog niet de helft van het begrote bedrag binnengekomen dat 30 miljoen euro bedraagt.