Mariah Carey onder vuur na optreden op Thanksgiving Day Parade: “Nog nooit iemand zo slecht zien playbacken”

Thanksgiving in de Verenigde Staten gaat steevast gepaard met een parade van het warenhuis Macy’s door de New Yorkse straten.Die Thanksgiving Day Parade wordt opgeleukt met een performance van een artiest en dit jaar viel die eer te beurt aan niemand minder dan Mariah Carey. Maar het optreden van de ‘Queen of Christmas’ viel niet bij iedereen in goede aarde: “Ze playbackt overduidelijk en doet niet eens moeite om het te verbergen.”