Vanaf 2024 geen tabaksverkoop meer in Nederlandse supermarkten, België verbiedt tabaksautomaten in horeca

De Nederlandse regering gaat snijden in het aantal verkooppunten voor sigaretten. Vanaf 2032 mogen die enkel nog verkocht worden in speciaalzaken. Vanaf 2024 is de verkoop al verboden in supermarkten. Dat schrijft De Telegraaf. In ons land werd donderdag beslist om sigarettenautomaten overal te verbieden, behalve in supermarkten.

Voor bijvoorbeeld tankstations ligt een verbod op de verkoop van sigaretten op tafel voor 2030. Daarbovenop wil de Nederlandse staatssecretaris voor Preventie Maarten van Ooijen (ChristenUnie) het rookverbod uitbreiden. Op dit moment mag je in Nederland niet in horecazaken, openbare gebouwen en op schoolpleinen roken. De regering zou dit vanaf 2025 ook verboden willen zien op plekken waar veel kinderen komen, zoals speeltuinen.

Het scenario om sigaretten fors duurder te maken - met een stijging van 30 tot 47 euro per pakje - is voor verschillende Nederlandse politici een brug te ver. Wel komt er een onderzoek of een stevige prijsstijging na 2024 kan worden ingezet om rokers te doen stoppen. Op tafel ligt een jaarlijkse verhoging van 10 procent voor rookwaren, maar ook een jaarlijkse verhoging met één euro is een optie.

Het Nederlandse kabinet zou ook willen dat het aantal verkoopplekken van e-sigaretten of vapers naar beneden gaat. Die zijn vooral bij jongeren erg in trek.

Ondertussen in België

In ons land heeft de plenaire vergadering een wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag goedgekeurd om sigarettenautomaten overal te verbieden, behalve in supermarkten. Dat betekent dus dat deze binnenkort verdwijnen uit de horeca.

Met deze regel moeten tabaksproducten minder vlot beschikbaar worden en wordt het ook eenvoudiger om het verbod om tabak aan minderjarigen te verkopen te handhaven. In principe bestaan er ‘age coins’ die moeten voorkomen dat min-achttienjarigen sigaretten uit een automaat kopen, maar minderjarigen blijken daar vlot aan te geraken.

Het verbod treedt in werking 12 maanden na de publicatie in het Staatsblad, vermoedelijk ergens in 2024. De sector krijgt dus nog even de tijd om de toestellen te verwijderen.