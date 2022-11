Bilzense Miss België-kandidate mag niet mee met voorbereidende reis naar Egypte: “Niemand wil me een visum geven”

Haifa Salem Ali (20) uit Bilzen kan dit weekend niet mee afreizen met de andere kandidates naar Egypte voor de verkiezing van Miss België. Ze heeft geen geldig visum. Haifa Salem Ali is een Somalische vluchtelinge en is pas over een maand officieel Belg.

Toen Haifa Salem Ali op 18 september tot Miss Limburg werd verkozen in De Panne, zei ze: “Hiervan heb ik altijd gedroomd. Ik wil graag tonen aan andere vluchtelingen dat het wel mogelijk is iets te bereiken in je leven. Ik hoop dat ik Miss België kan worden.”

Maar nu dreigt die droom in het water te vallen. Dit weekend reizen de finalistes af naar Egypte. Het ziet er echter naar uit dat Haifa Salem Ali niet kan mee afreizen. Miss België-organisatrice Darline Devos bevestigt: “Haifa Salem Ali heeft een geldige verblijfsvergunning en een internationale pas. We wachten nog op haar visum.”

“Maar niemand wil me dat geven”, zegt Haifa aan ‘Het Laatste Nieuws’.

De procedure om Belg te worden loopt nog. Normaal zou die over een maand rond moeten zijn.

Haifa vluchtte op haar achtste uit het oorlogsgebied in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Na een aantal omzwervingen in opvangcentra kwam ze op haar vijftiende in ons land terecht. Hier studeert ze toerisme.