Luca Brecel naar laatste kwalificatieronde German Masters, Ben Mertens uitgeschakeld

Luca Brecel (WS-11) heeft zich donderdag in Leicester voor de derde en laatste kwalificatieronde voor het German Masters geplaatst. De 27-jarige Limburger versloeg de Chinees Chang Bingyu (WS-75) met 5-2.

Vrijdagochtend neemt Brecel het om een plaats op de hoofdtabel op tegen Barry Pinches (WS-84). Die 52-jarige Engelsman voorkwam een Belgisch onderonsje door Ben Mertens (WS-102) met het kleinste verschil, 5-4, uit te schakelen. De vorige maand 18 jaar geworden Mertens kwam vier keer op voorsprong, maar de ervaren Pinches hees zich evenveel keer weer langszij en bleef in het beslissende frame het koelbloedigst.

Het German Masters vindt van 1 tot 5 februari in Berlijn plaats. In 2016 bereikte Brecel de finale van het toernooi. Daarin moest hij toen met 9-5 het onderspit delven voor Martin Gould (WS-42).

Volgende week verdedigt Brecel in Edinburgh zijn titel op het Scottish Open. In de eerste ronde geeft hij er thuisspeler Fraser Patrick (WS-86) partij. Vorig jaar won hij het toernooi door de Schot John Higgins (WS-6) met 9-5 opzij te zetten. “Daar heb ik fantastische herinneringen aan. Winnen van Higgins was geweldig. Het is één van de beste momenten in mijn carrière tot nu toe”, vertelt Brecel op de website van World Snooker. “Higgins is één van de beste spelers aller tijden, een legende. Het is heel lastig om hem in een best of 17 te verslaan. Ook bij een 6-2 voorsprong na de eerste sessie wist ik dat het niet makkelijk zou zijn om aan negen frames te komen. Maar de week voordien was ik runner-up geworden op het UK Championship en ik had ook geen zin om twee finales op rij te verliezen.”

In juli startte Brecel het seizoen met winst in de Championship League. “Dat gaf me meteen veel vertrouwen. Ik ben heel tevreden over mijn niveau. Ik kijk echt uit naar het Scottish Open en wil er opnieuw zover mogelijk geraken.” Vorig jaar eindigde Brecel de finale met een pot zonder kijken. Dat shot heeft inmiddels meer dan 15 miljoen views op TikTok. “Het was de eerste keer dat ik dat deed. Het gebeurde zonder nadenken, een impuls. Als ik de kans krijg, doe ik het nog wel eens, want het publiek smulde ervan.”