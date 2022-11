Oekraïne doodde Iraanse adviseurs die Russen hielpen: “Als ze collaboreren, moeten we ze doden”

In oktober meldden Israëlische media dat tien Iraanse adviseurs waren gedood bij aanvallen van het Oekraïense leger op de Krim. Donderdag bevestigde Danilov in een gesprek met The Guardian dat Iraniërs gedood zijn op het sinds 2014 door Rusland geannexeerde Oekraïense schiereiland, maar hij zei niet om hoeveel personen het gaat.

Volgens het hoofd van de Oekraïense veiligheidsraad waren de Iraanse adviseurs op de Krim om de Russen te helpen met de besturing van de drones die de Iraanse regering leverde. Danilov maakte duidelijk dat ook andere Iraniërs daar een doelwit kunnen worden. “Je moet niet zijn waar je niet moet zijn. Ze bevonden zich op ons grondgebied. We nodigden hen daar niet uit, en als ze collaboreren met terroristen en deelnemen aan de vernieling van onze natie, moeten we ze doden”, aldus Danilov in het interview.

De nationale veiligheidsraad van de Verenigde Staten meldde vorige maand eveneens dat Iraanse militairen op de Krim waren en dat ze daar Rusland hielpen met aanvallen met Iraanse drones op Oekraïne.

“Russen te dom om zelf te leren”

Sinds oktober wordt de Oekraïense infrastructuur zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen, zowel door drones als raketten. Aanvankelijk ontkende Teheran dat Iraanse drones gebruikt werden in Oekraïne, maar later gaf de Iraanse regering toe dat het een klein aantal drones had geleverd aan Rusland, nog voor de start van de oorlog. Iran ontkent evenwel dat het trainers heeft gestuurd om de Russen te helpen met het besturen van de drones vanuit bezet gebied.

Topman van de Oekraïense nationale veiligheids- en defensieraad Oleksij Danilov. — © REUTERS

Oekraïne is sceptisch. “De Iraniërs blijven volhouden dat ze geen leveranciers zijn van wapens aan de Russische federatie, maar we hebben bevestiging nodig. Hebben we deze bevestiging vandaag? Nee”, aldus Danilov. “We begrijpen dat deze dingen niet vliegen zonder dat mensen leren hoe ze die moeten besturen, en de Russen hebben de hersenen niet om dat zelf uit te dokteren. In de moderne wereld kan je niets verbergen. Het is slechts een kwestie van tijd voor het openbaar wordt.” Volgens de topman van de Oekraïense nationale veiligheids- en defensieraad is het onduidelijk of Iran naast drones ook raketten heeft geleverd.

Danilov benadrukte nog dat het Oekraïense leger niet zal stoppen tot “ons hele grondgebied bevrijd is”, “en dat omvat de Krim”. Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski zei donderdag in de Britse krant Financial Times dat hij vasthoudt aan zijn doelstelling om de Krim te bevrijden.