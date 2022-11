Luca Brecel op één zege van deelname aan German Masters in Berlijn

Luca Brecel (WR 11) versloeg donderdagavond in de eerste voorronde van de German Masters de Chinees Chang Bingyu (WR 78). Brecel viel even stil na een snedige start maar keek niet meer om, nadat hij het cruciale zesde frame van de jonge Chinese longpotter had gestolen. Zaterdagochtend neemt hij het in de laatste voorronde op tegen zijn 18-jarige landgenoot Ben Mertens of veteraan Barry Pinches (52). De winnaar van die wedstrijd staat begin februari in de zestiende finales op de hoofdtabel in Berlijn.

Luca Brecel-Chang Bingyu 5-2. Framescores: 74(69)-0, 54-41, 1-64, 12-65(53), 79(79)-0, 59-56, 63-0.(mg)