Belgian Cats laten geen spaander heel van Noord-Macedonië en winnen met 112-41

Julie Vanloo dirigeerde, Kyara Linskens swingde en Emma Meesseman schitterde. Dat resulteerde in een kolkende sfeer en een … 22-0-voorsprong. Noord-Macedonië scoorde pas na meer dan zes minuten een eerste fieldgoal. De Cats hadden na een waanzinnig eerste kwart een 34-3-voorsprong op zak. In de eerste helft kwamen ­alle twaalf Cats op het ­parket en ging de demonstratie lekker door. Van 45-9 ging het naar 57-16 halfweg.

De 17-jarige en debuterende Nastja Claessens vuurde bommen af en Inje Joris haalde de century: 101-38.

© BELGA

Meteen 2 op 3 voor Emma Meesseman en haar ploegmaats. Zondag, opnieuw in Leuven (uitverkocht), bevestigen tegen Bosnië-Herzegovina is de boodschap. Doen de Cats dat, dan blijven ze op schema voor het EK in 2023 en de Olympische Spelen van 2024.

Duitsland won gisteren met 97-58 van Bosnië-Herzegovina. Dat maakt dat er in poule A nu drie leiders zijn. Van de tien poules zijn de groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor het EK 2023 in Slovenië/Israël. Ook de vier beste tweedes van de acht poules van vier mogen naar het EK. De Cats, die in 2017 en 2021 brons wonnen, gaan voor een vierde opeenvolgend Eurobasket.

België 112 - 41 Noord-Macedonië (34-3, 23-13, 24-10, 31-15)

België: Ramette 4, Delaere 12, ­Resimont 9, Meesseman 17, Linskens 14, Claessens 11, Ben Abdelkader 14, Becky Massey 6, Lisowa 4, Billie Massey 0, Vanloo 9, Joris 9

