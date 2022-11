Twitter begint vanaf volgende week geschorste gebruikers weer toe te laten

Een dag eerder had Musk op Twitter al de vraag gesteld of hij al dan niet een “algemene amnestie” zou moeten doorvoeren. Ruim 3 miljoen gebruikers vulden de poll in en meer dan 72 procent stemde ‘ja’.

“Het volk heeft gesproken”, tweette Musk donderdag. “De amnestie begint volgende week.” Uitgezonderd zijn accounts die werden opgedoekt wegens illegale praktijken en “flagrante spam”.

Musk nam Twitter eind oktober over. De excentrieke miljardair gaf te kennen dat hij komaf wil maken met het levenslang verbannen van bepaalde personen op Twitter en dat hij van het sociale medium “een bastion van vrije meningsuiting” wil maken.

Eerder maakte Musk onder andere al de Twitter-schorsing van de vorige Amerikaanse president Donald Trump ongedaan.