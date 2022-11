Wolven doden twee pony’s in Oudsbergen

Oudsbergen

De wolvenroedel blijft opduiken in Limburg. In een wei in Opglabbeek, in Oudsbergen, zijn twee pony’s doodgebeten. Alle sporen wijzen in de richting van één of meerdere wolven. De wei waarin de paardjes stonden, was niet wolfproof gemaakt. Een dierenarts heeft DNA-stalen afgenomen. Het incident gebeurde in een natuurgebied waar veel gewandeld wordt. In de buurt neemt de ongerustheid toe. De eigenaar en zijn gezin zijn er het hart van in. De pony’s waren van zijn dochter. Ze verzorgde jarenlang de dieren.