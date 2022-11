Tweedehands is hip: verkoop verdubbelt in Kringwinkel Bree. — © TV Limburg

Bree

Tweedehands is hip. De verkoop van De Kringwinkel in Bree is op een jaar tijd verdubbeld. Dat komt omdat de spullen en de kledij bij de jeugd erg in trek zijn maar ook door de energiecrisis en de drang naar duurzaamheid. De schroom die er misschien ooit was om een kringwinkel binnen te stappen is vandaag helemaal weg.