Niet Neymar, wel Richarlison is de held van Brazilië met fabelachtig doelpunt: Goddelijke Kanaries dollen met Servië

Sleutelmoment: Neymar met de dribbel, Vincius met het schot en Richarlison met de binnentikker in de herneming. Na een uur lang zwoegen, brak de spits van Tottenham de ban.

Man van de match: Richarlison, zij het zonder echt een sterke wedstrijd af te leveren, maar sleepte Brazilië er door met twee goals: een echte spitsengoal en een kunststukje.

Hem gaan we ook onthouden: Vanja Milinkovic-Savic, op een blauwe maandag nog de verguisde reservedoelman van Standard. De broer van middenvelder Sergej frustreerde de Brazilianen een uur lang met de ene redding na de andere.

Het was Servië menens. Dat liet Pavlovic al in minuut zes merken. Hij ging stevig door op Neymar en raapte zo meteen een gele kaart op. De toon was gezet. Servië presenteerde zich in blok, maar Brazilië domineerde wel. Alleen lijkt het een trend op dit WK dat die dominantie niet zonder slag of stoot in goals kan worden omgezet. Vraag maar aan de Duitsers en de Canadezen. Enkele splijtende verticale passes van Casemiro, Silva en Paqueta ten spijt, kwam Brazilië voor rust niet aan glasheldere kansen. Vanja Milinkovic-Savic, ooit nog reservedoelman bij Standard, anticipeerde goed en haalde die ballen weg nog voor Neymar en co konden afdrukken. De afstandsschoten die wel richting zijn doel kwamen, kon hij vrij makkelijk neutraliseren. Servië zette het centraal helemaal dicht, maar moest daar zoveel mensen en energie voor opofferen dat het zelf niet tot een echt venijnige tegenaanval kon komen.

Van stoorzender tot acrobaat

Die eerste echte kans kwam er meteen na rust toch toen Milinkovic-Savic zich verslikte bij het uitverdedigen, maar dat vervolgens weer recht zette door Raphinha van dichtbij het scoren te beletten. Gudelj toonde nog eens demonstratief dat Servië alles over had om Neymar uit de match te halen. Met een flinke maai haalde hij de Braziliaan onderuit op de rand van de zestien. Net niet met de glimlach nam hij zijn gele kaart in ontvangst. Alex Sandro was de eerste die Milinkovic-Savic wist te vloeren, maar zijn heerlijke pegel vond de paal op zijn weg. Uitstel maar geen afstel. Dribbel Neymar, overname Vinicius met het schot en deze keer krijgt Milinkovic-Savic er maar een hand tegen. Richarlison - tot dan veeleer stoorzender in plaats van spits – kan in de rebound niet meer missen en breekt de ban voor de Goddelijke Kanaries. Het moet de man vleugels gegeven hebben want niet veel later tekent diezelfde Richarlison het doodsvonnis van Servië met wel heel veel zwier. Vinicius met de pass en de spits van Tottenham maakt het heerlijk acrobatisch af. Voorlopig zonder meer de goal van het toernooi.

Vervolgens gingen de sluizen wel even open en was het vrouwen en kinderen eerst bij Servië, maar een derde Braziliaanse treffer kwam er niet, al trof Casemiro wel nog de lat. Zo zet de Seleçao van Tite toch een eerste belangrijke stap. Met Zwitserland en Kameroen nog op het menu, lijkt de tweede ronde halen een koud kunstje.

BRAZILIE: Alisson – Danilo, T. Silva, Marquinhos, Sandro – Casemiro, Paqueta (76’ Fred) – Raphinha (87’ Martinelli), Neymar (79’ Antony), Vinicius Jr (76’ Rodrygo) – Richarlison (79’ Jesus).

SERVIE: V. Milinkovic-Savic – Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic – Zivkovic (57’ Radonjic), Lukic (66’ Vlahovic), Gudelj (57’ Ilic), S. Milinkovic-Savic, Mladenovic (66’ Lazovic) – Tadic – Mitrovic (83’ Maksimovic).

Doelpunten: 1-0 Richarlison (62’), 2-0 Richarlison (Vinicius Jr) (73’)

Gele kaarten: Pavlovic (6’), Gudelj (49’), Lukic (64’)

Rode kaarten: geen

Toeschouwers: 88.103

Scheidsrechter: Alireza Faghani (Irn)