Bilzense crèche en dertien andere kinderdagverblijven en onthaalouders gesloten op vier dagen tijd

Zaakvoerster Marijke Lambrechts ontkent dat er in ‘Het Warm Nestje’ in Bilzen sprake is van geforceerd voeden. “Het voelde verschrikkelijk omdat de klacht zo ernstig en onwaar was.” — © Johnny Geurts

De vergunningen van veertien kinderdagverblijven en onthaalouders werden sinds maandag al opgeheven of geschorst. Dat blijkt uit de berichten van het Agentschap Opgroeien. In enkele gevallen was er sprake van een ‘acuut gevaar’ voor de kinderen. Een overzicht.

LEES OOK. Bilzense crèche drie maanden geschorst na klacht over geforceerd voeden

Het begon deze week maandag met ‘Het warm nestje’ in Bilzen. Eind augustus liep er bij de overheid een klacht binnen over het kinderdagverblijf en dat leidde tot een inspectie begin september. “Er werden meerdere tekorten vastgesteld zoals te veel kinderen die werden opgevangen, maar ook tekorten in de informatiefiches over de kinderen, alsook een onveilige slaapomgeving”, zei Nele Wouters van Agentschap Opgroeien. “Midden oktober liep opnieuw een vage melding binnen, met nog verduidelijking op 14 november. Er was sprake van geforceerd eten. Daardoor kan de gezondheid en veiligheid van het kind in gevaar komen. Alles samen heeft het geleid tot een schorsing bij hoogdringendheid, voor voorlopig drie maanden.” Op 21 november gingen daar de deuren dicht en dat blijft ook zo gedurende de hele schorsing.

Een dag later moesten vier vestigingen van Mippie en Moppie de deuren sluiten. Dat in Zemst, Keerbergen, Weerde en Hofstade. Eerder was ook al een andere vestiging in Keerbergen bij hoogdringendheid gesloten nadat een kindje van 2,5 jaar er vastgebonden werd aan een bedje met duct tape. De schorsing loopt voor de verschillende locaties in principe tot 23 januari 2023, tenzij een definitieve uitspraak sneller volgt.

De Denderleeuwse crèche De Bengeltjes moest op 23 november de deuren sluiten. “Er waren een aantal terugkerende structurele tekorten die niet weggewerkt raakten, in de aansturing van de opvang. Denk daarbij onder meer aan de registratie van kinderen en begeleiders die niet in orde is”, klonk het bij het Agentschap. Maar het was de combinatie met een recente melding die het Agentschap deed besluiten de vergunning niet te schorsen, maar meteen bij hoogdringendheid in te trekken. “Onlangs werd een gevaarsituatie gemeld, waardoor de fysieke en psychische integriteit van het kind niet gewaarborgd kan worden.”

Voor de duidelijkheid: eerder werd de vergunning van de crèche ’t (B)engeltje uit Oudenaarde ingetrokken. De twee crèches hebben niets met elkaar te maken.

(Lees verder onder de foto)

Donderdag raakte bekend dat onthaalouder P.P. in Machelen ook haar vergunning voorlopig verliest. De schorsing kwam er bij “dringende noodzakelijkheid”, en dat “na een zeer recent gemelde en ernstige gevarensituatie” die maakt dat het agentschap erg bezorgd was over de fysieke en psychische integriteit van de kinderen in de opvang. De deuren sloten er woensdag. De werkgever schorste de onthaalouder blijkbaar al eerder deze week en de ouders werden eind vorige week ingelicht.

Het Agentschap schorst ook de vergunning van onthaalouder W.O. in Malle. Er is sprake van acuut gevaar voor de kinderen. De geschorste onthaalouder is aangesloten bij de groep FERM. De problemen werden zeer recent ontdekt en de onthaalouder moet vanaf vrijdag de deuren gesloten houden.

LEES OOK. Onthaalouder in Malle geschorst nadat baby van 11 maanden zwaargewond raakt

Donderdag maakte het Agentschap ook bekend dat het de vergunning van zes vestigingen van de groep NeoKids opheft. Het gaat over vestigingen in Antwerpen, Overijse, Dilbeek, Hoeilaart, Kraainem en Zaventem. Bij NeoKids liep al een lang traject van opvolging na de vaststelling van structurele problemen en financiële moeilijkheden. De groep is er volgens Opgroeien niet in geslaagd om de problemen weg te werken. Daarom wordt de vergunning ingetrokken. Omdat er hier geen sprake is van acuut gevaar, mogen de vestigingen wel nog open blijven tot 4 december, zodat de ouders de kans krijgen om een alternatief te zoeken.

(red)