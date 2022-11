Schoolkinderen bezorgen bewoners woonzorgcentrum leuk dagje tijdens seniorenweek

“Op school werken we momenteel rond het thema ‘Iedereen heeft iemand nodig’. Daarin staan relaties met anderen centraal. En zo ontstond het idee om de kinderen in de seniorenweek iets te laten rond de relatie met ouderen” zo licht juf Daisy Sax het initiatief toe. Concreet trokken dertig leerlingen van het derde en zesde leerjaar een dagje naar woonzorgcentrum Clarenhof in Hasselt. Vooraf hadden ze al wat activiteiten voorbereid en zelfs een heuse show in elkaar gestoken. De dag zelf hebben de kinderen eerst geknutseld en spelletjes gespeeld met de bewoners. ’s Middags genoten jong en oud samen van frietjes. In de namiddag voerden de kinderen een show op boordevol muziek, dans, zang en spel. De senioren vonden het allemaal bijzonder leuk. “Het was een hele mooie dag vol geluksmomentjes voor jong en oud. Fijn ook om hen allemaal samen te zien genieten. We bedanken alle leerlingen en leerkrachten van Het Kozijntje voor dit hele fijne initiatief!” zo klinkt het vanuit het Clarenhof. len