Keisse met ‘Merci Iljooo’ in stampvol Kuipke uitgewuifd door 6000 fans en oude bekenden: “Allermooiste dag uit mijn carrière”

Met ‘Merci Iljooo’ vulde hij op een doordeweekse donderdag in zijn eentje een allerlaatste keer de piste van Gent. Van de buurman over de wereldkampioenen Remco Evenepoel en Yoeri Havik, of de ex-wereldkampioenen Tom Boonen en Mark Cavendish: allemaal kwamen ze afgezakt naar ‘zijn’ piste voor hét adieu. Het zegt alles over het respect dat het ‘kind van het huis’ in al die decennia heeft opgebouwd. “Het is echt zot. Het is de allermooiste dag uit mijn carrière. (Overslaande stem). Ik mag zeggen dat ik veel voor anderen heb gedaan, maar ik wat daarvoor heb teruggekregen. Merci”, zei hij na een avond waarin er niet alleen op de piste werd gereden, maar ook de Iljo Keisse Showband onder leiding van Frederik Sioen en Pieter-Jan De Smet en o.a. Koen Crucke het dak van ‘t Kuipke speelde en zong.

(hc)