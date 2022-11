Rode Kruis stopt met stickerverkoop en komt na 62 jaar met nieuwe actie

De stickerverkoop is de meest bekende en succesvolle actie van het Rode Kruis-Vlaanderen. In 1961 werden de eerste gedrukt, sindsdien zijn er meer dan 42 miljoen verkocht. In 2018 beleefde de campagne nog een topjaar met een omzet van 3,56 miljoen euro. Sindsdien dalen de cijfers echter, mede door de coronacrisis.

Het Rode Kruis wil de neerwaartse spiraal ombuigen met een nieuwe formule. “We wouden een bruikbaar product dat een link heeft met onze werking. Het is de pleister geworden”, zegt woordvoerder Joachim Deman.

Tien euro

Op het eerste oog verandert er weinig. De pleisters zitten in een sleeve die veel weg heeft van de klassieke stickers. De prijs wordt verdubbeld: van vijf naar tien euro. “We zullen zien of de nieuwe formule werkt. We hebben alle begrip voor mensen die het teveel vinden, maar hopelijk zijn er ook heel wat mensen die het financieel wel aankunnen om hun lokale afdeling te steunen”, zegt woordvoerder Deman.

Het Rode Kruis hoopt volgend jaar weer boven de 3 miljoen euro uit te komen. De jaarlijkse verkoop is de financiële ruggengraat van de 225 lokale afdelingen. Het geld is nodig voor de dagelijkse werking, de aankoop van nieuw materiaal en het geven van cursussen. Na de moeilijke coronajaren hebben heel wat afdelingen hebben dringend meer middelen nodig. (agg,kba)