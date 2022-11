De top van de boom staat nu nog in een hangar, maar het geeft al een idee van hoe de kerstelfenboom eruit gaat zien. De deejay staat op een platform in de spits. — © Jozef Croughs

SINT-TRUIDEN

In Sint-Truiden trapt middenstandsvereniging Shop & The City de eindejaarsperiode af met een ecologische schaatsbaan én een reusachtige kerstelfenboom waar helemaal bovenin plaats is voor een deejay.