POLL. Nu u alle landen aan het werk heeft gezien: wie wordt wereldkampioen?

Alle landen zijn ondertussen in actie gekomen op het WK voetbal in Qatar. Tijd om een eerste balans op te maken. Voor het WK begon koos u in onze poll massaal voor Argentinië (34%) en Brazilië (21%) als topfavorieten, gevolgd door Frankrijk (13%), Duitsland (8%) en Spanje (6%). Maar we hebben een vaag vermoeden dat u daar ondertussen anders over denkt. Stem hieronder op uw huidige favoriet voor de wereldtitel.