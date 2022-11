Actie tegen woninginbraken in Houthalen-Helchteren: 51 wagens en 73 personen gecontroleerd

de politie Carma voerde woensdagavond in de gemeente Houthalen-Helchteren een actie tegen woninginbraken uit op meerdere locaties in de gemeente. In totaal werden 51 voertuigen en 73 personen gecontroleerd. Niemand van de bestuurders had teveel gedronken. Zes personen waren geen drager van de veiligheidsgordel en drie bestuurders waren niet in orde met hun rijbewijs. Verder werden nog een 4-tal verkeersovertredingen vastgesteld.

