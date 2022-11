Soe Nsuki is dit jaar te zien als gastvrouw naast Sven de Leijer in ‘Vrede op aarde’.

Een nieuwe stap voor comedian Soe Nsuki (34). Vorig jaar maakte ze haar debuut als actrice in de mini-serie ‘De Shaq’ en ontpopte ze zich tot reporter in ‘Vlaanderen vakantieland’. Binnenkort mag ze zich uitleven als gastvrouw in ‘Vrede op aarde’, naast vaste waarde Sven de Leijer. Haar allereerste programma in ‘prime time’. “Ik ben mooi aan het groeien. Ik zal dus wel iets kunnen, zeker?”