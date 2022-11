Onze tv-tips: déjà vu, een hartverwarmend verhaal en een bekende schrijfster

I, Daniel Blake

Canvas, vr, 21.30u

De vermaarde regisseur Ken Loach verfilmt het leven van Daniel Blake, een schrijnwerker van 59 jaar. Voor de eerste keer in zijn leven moet de man een beroep doen op de sociale hulpverlening door hartproblemen. Hoewel zijn arts hem verbiedt om te werken, moet Daniel verplicht werk zoeken om sancties te vermijden. Tijdens een bezoek aan het job center ontmoet hij een moeder met kinderen. (tove)

Edge Of Tomorrow

Play4, vr, 20u

Majoor William Cage is een officier die nog nooit een oorlogsfront van dichtbij gezien heeft, totdat hij betrokken raakt bij een zelfmoordmissie. Hij sneuvelt binnen enkele minuten en belandt vervolgens op raadselachtige wijze in een timeloop, waarin hij steeds opnieuw hetzelfde gevecht moet leveren. Actie van de bovenste plank in deze film met Tom Cruise en Emily Blunt. (tove)

Agatha Christie: Mystery Queen

BBC2, vr, 22u

Kijkers van Canvas kunnen Lucy Worsley al kennen van haar talrijke documentaires. Het voorbije jaar dook ze in het leven en werk van de beroemde misdaadauteur die ons onder meer Hercule Poirot schonk. Deze driedelige documentaire schetst het leven van een bijzondere vrouw, geboren in 1890. Ze schreef 75 boeken en stierf in 1970. Maar haar nalatenschap blijft voor eeuwig bekend. (tove)