Hacker kraakt politiecomputers en zet flitsboetes, PV’s en foto’s van mishandelde kinderen online

Gegevens over flitsboetes, duizenden nummerplaten, telefoontaps en PV’s met foto’s van mishandelde kinderen werden eind september buitgemaakt door een hacker. De informatie bevond zich op een slecht beveiligde server. De hacker probeerde vervolgens de politie af te persen voor geld.

“Soms gebeuren er menselijke fouten waardoor mensen toegang kunnen krijgen tot een systeem, maar intussen is dit niet meer mogelijk”, bevestigt politiekorpschef Marc Snels aan VTM Nieuws. De hacker had echter alles gedownload en gooide de gegevens enkele dagen geleden online. “Het is een heel spijtige zaak, wij vinden het bijzonder vervelend. Het is onze bekommernis dat de gevolgen minimaal zullen zijn”, aldus Snels.